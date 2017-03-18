В ОБСЕ сообщили о незначительном уменьшении количества взрывов на Донбассе

Миссия ОБСЕ фиксирует меньше нарушений режима "тишины" в Донецкой и Луганской областях, вместе с тем зафиксировано нарушение режима прекращения огня в районе разведения сил и средств у н. п. Золотое. Об этом сообщает "112", ссылаясь на данные отчета миссии от 18 марта.

По данным ОБСЕ, в Донецкой области зафиксировано около 540 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 700 взрывов), в Луганской области - 14 взрывов (в предыдущем отчетном периоде - около 360).

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Также наблюдатели ОБСЕ заявляют о ограниченном доступе до участков на линии разграничения, где определено разведение сил и средств - в н. п. Станица Луганская, Золотое и Петровское.

"Камера СММ ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в районе н. п. Золотое. Также миссия видела противотанковые мины в контролируемых правительством районах возле этого пункта и слышала взрыв, который оценивается как артиллерийский", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецкой области обстреляли патруль миссии ОБСЕ.