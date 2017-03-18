В Донецкой области обстреляли патруль миссии ОБСЕ

В Донецкой области патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия.

Как сообщается в отчете миссии ОБСЕ, 17 марта пятеро членов патруля СММ находились в 15 километрах к северу от Донецка с восточной стороны автодороги Н20, где она пересекается с дорогой второстепенного значения, что ведет на восток к Донецкой фильтровальной станции, расположенной между подконтрольной правительству Авдеевкою и подконтрольной террористам "ДНР" Ясиноватой.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной Луганщине размещение десяти "Градов"

Наблюдатели осуществляли мониторинг соблюдения режима прекращения огня для разминирования территории фильтровальной станции и вблизи нее, а также возобновления водоснабжения с обеих сторон линии столкновения.

Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) способствовал получению гарантий безопасности. На месте также присутствовали три офицера СЦКК (два украинских и один российский), четыре представителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и четыре специалиста по разминированию с временно оккупированной территории.

В 11:45 четыре члена патруля СММ находились неподалеку от автомобилей, и услышали, как над их головами просвистела пуля, и тотчас же раздался выстрел из стрелкового оружия "в 100-200 метрах к югу от них". Пока они садились в автомобили, то услышали еще один выстрел из стрелкового оружия "в 100-200 метрах к югу". После этого все присутствующие покинули этот район.

В СММ ОБСЕ отметили, что это уже третий случай в этом районе за последние четыре недели, когда вблизи патрулей миссии или объектов их собственности применяется стрелковое оружие.