Блокадчики восстанавливают работу редута на железнодорожной ветке Ясиноватая-Константиновка

Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет о возобновлении работы редута на железнодорожной ветке Ясиноватая-Константиновка для контроля за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны относительно временного прекращения перемещения грузов через линию столкновения в зоне проведения антитеррористической операции.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Штаба блокады в Facebook.

«Штаб блокады сообщает о возобновлении работы редута «16 добровольческого батальона» по трассе Ясиноватая-Константиновка. Редут будет контролировать выполнение решения СНБО о полной блокаде. Редут расположен на том же участке, где и предыдущий, но на несколько километров ближе к Константиновке», - сообщается в заявлении.

Также в «штабе» добавили, что «эффективный украинский контроль над этим участком железной дороги восстановлен».

Как сообщал УНИАН, 13 марта полиция задержала 45 участников торговой блокады на станции Кривой Торец, которые называли себя представителями редута «16 добровольческого батальона». Позже их отпустили.

СНБО на заседании сегодня, 15 марта, принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.

Позже секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все грузовые перевозки к линии разграничения в зоне АТО перекрыты.

Кроме того, СНБО поручил МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ принять дополнительные меры по усилению общественной безопасности и противодействию диверсионным и террористическим проявлениям.