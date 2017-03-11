Миссия ОБСЕ зафиксировала на огневых позициях боевиков запрещенные "Минском" самоходные гаубицы "Акация"

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 10 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

СММ продолжает наблюдать за отводом вооружения согласно реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, приложения об отводе вооружения калибром до 100 мм и танков и других документов.

Читайте такжеНа Донбассе в результате обстрелов оккупантов пострадали 9 украинских военных – штаб АТО

В частности, миссия заявляет, что в нарушение определенных координат и мест отвода, в районах, которые не контролируются украинским правительством, СММ видела три 152-мм самоходные гаубицы 2С3 "Акация", которые находились в боевом положении с направленными в сторону запада дулами вблизи села Крещатицкое (бывшее Красноармейское), которое расположено в 33 км к северо-востоку от Мариуполя. Также наблюдатели заметили четыре танка Т-64 рядом с селом Веселогоровка, которое расположено в 64 км к западу от Луганска.

Миссия ОБСЕ заявила, что также видела наличие запрещенного вооружения на контролируемой правительством Украины территории. В частности, наблюдатели заметили один 135-мм противотанковый управляемый ракетный комплекс 9К111-1 «Конкурс» недалеко от Новотошковского (в 53 км к западу от Луганска), шесть 122-мм гаубиц на буксире Д-30 в Богоявленке (46 км к юго-западу от Донецка) и 12 152-мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" в Зеленом поле (40 км к северо-западу от Донецка).

Также сказано, что за пределами определенных координатами территорий для отвода вооружения и одновременно за пределами специальных мест его хранения СММ увидела 30-40 танков в неподвижном состоянии (тип танков не определен) в середине агропромышленного комплекса и еще один танк на тренировочном полигоне в контролируемом боевиками "ДНР" Терновом (57 км к востоку от Донецка).

Как сообщал УНИАН, 10 марта возле машин ОБСЕ неподалеку от блокпостов боевиков разорвались две минометные мины.