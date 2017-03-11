За сутки боевики 107 раз обстреляли позиции сил АТО: двое военных погибли, девять ранены

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на свои странице в Facebook, всего зафиксировано 107 обстрелов. Девять наших военных ранены, семеро травмированы, двое погибли.

Так, на Мариупольском направлении 122 миллиметровая артиллерия противника вела огонь по Водяному и Гнутово. Танк и 120 миллиметровые минометы – по Марьинке, 120 и 82 миллиметровые минометы по Внениходяному, Николаевке, Красногоровке, Талаковке, Павлополю, Гнутово, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Тарамчук, Широкино, Павлополь и Водяное. Также вели огонь по Водяному БМП противника.

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Вместе с тем, как отмечается, на Донецком направлении танки и минометы вели огонь по нашим позициям в районе Авдеевки. Из минометов различных калибров – по Каменке, Невельскому, Зайцево, Новолуганскому, шахте Бутовке, Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия по Опытному, Новгородскому, Каменке, шахте Бутовке, Зайцево и Песках. БМП вели огонь по Луганскому.

В то же время, согласно сообщению, на Луганском направлении из РСЗО БМ-21 Град, 152-миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, а также противотанковых ракетных комплексов обстреляли Крымское, из 152-миллиметровой артиллерии – Смоляниново, а снайперы обстреливали Новоолександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Валуйськое, Новозвановку, Новоолександровку.