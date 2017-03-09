Сегодня боевики 39 раз обстреляли позиции ВСУ, трое военных ранены

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что на Мариупольском направлении из минометов различных калибров оккупанты обстреляли Новотроицкое, Водяное, Павлополь и Богдановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Лебединское, Новогригоровку, Широкино, Чермалык, Водяное, Гнутово. Кроме того, снайпер вел огонь по Талаковке.

На Луганском направлении из минометов разных калибров боевики обстреляли Новоалександровку и Попасную. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку и Станицу Луганскую.

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На Донецком направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Авдеевку, Дачу и Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Каменку, Луганское, Пески, Невельское, Зайцево и Троицкое. Из стрелкового оружия - Майорск. В то же время, по Авдеевке и Зайцево огонь вели снайперы.

«Всего зафиксировано 39 обстрелов. Трое наших военных ранены, двое травмированы», - сообщили в пресс-центре штаба АТО.