Сегодня боевики 39 раз обстреляли позиции ВСУ, трое военных ранены
За сегодняшний день зафиксировано уже 39 обстрелов со стороны боевиков, трое украинских военнослужащих ранены, еще двое травмированы.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Отмечается, что на Мариупольском направлении из минометов различных калибров оккупанты обстреляли Новотроицкое, Водяное, Павлополь и Богдановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Лебединское, Новогригоровку, Широкино, Чермалык, Водяное, Гнутово. Кроме того, снайпер вел огонь по Талаковке.
На Луганском направлении из минометов разных калибров боевики обстреляли Новоалександровку и Попасную. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку и Станицу Луганскую.
Читайте такжеОпубликованы документы ликвидированного на Донбассе снайпера (фото)
На Донецком направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Авдеевку, Дачу и Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Каменку, Луганское, Пески, Невельское, Зайцево и Троицкое. Из стрелкового оружия - Майорск. В то же время, по Авдеевке и Зайцево огонь вели снайперы.
«Всего зафиксировано 39 обстрелов. Трое наших военных ранены, двое травмированы», - сообщили в пресс-центре штаба АТО.