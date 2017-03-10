Штаб блокады пригрозил, что перекроет боевикам свет и воду

Об этом заявил координатор Штаба блокады Анатолий Виногродский, передает Inforesist.

"Мы закроем полностью все поставки товаров и грузов, электроэнергии, воды и прочего, которые будут поступать на оккупированные территории, для того, чтобы организовать там невыносимые условия для населения. Чтобы они начали разговаривать со своими Захарченко и Плотницкими", — заявил он во время пресс-конференции.

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Журналист уточнила, что там по прежнему страдают простые люди, на что он ответил: "Там люди страдают из-за того, что у нас идет война и эту территорию оккупировала Россия", - сказал Виногродский.

Как сообщал УНИАН, в конце января участники АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, которыми угля марки антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки было остановлено 10 февраля.

Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения.