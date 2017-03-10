Штаб блокады пригрозил, что перекроет боевикам свет и воду
В случае, если боевики продолжат и дальше игнорировать требования блокадчиков об освобождении всех пленных, штаб будет перекрывать поставки жизненно важных ресурсов боевикам.
Об этом заявил координатор Штаба блокады Анатолий Виногродский, передает Inforesist.
"Мы закроем полностью все поставки товаров и грузов, электроэнергии, воды и прочего, которые будут поступать на оккупированные территории, для того, чтобы организовать там невыносимые условия для населения. Чтобы они начали разговаривать со своими Захарченко и Плотницкими", — заявил он во время пресс-конференции.
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Журналист уточнила, что там по прежнему страдают простые люди, на что он ответил: "Там люди страдают из-за того, что у нас идет война и эту территорию оккупировала Россия", - сказал Виногродский.
Как сообщал УНИАН, в конце января участники АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, которыми угля марки антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки было остановлено 10 февраля.
Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения.