На оккупированном Донбассе растет количество преступлений, совершенных оккупантами против гражданского населения – разведка

«Снижение морально-психологического состояния личного состава соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ приводит к росту числа преступлений и правонарушений, совершенных военнослужащими против гражданского населения», - говорится в сообщении ГУР в Facebook.

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По данным разведки, в связи с этим в 7-ю отдельную мотострелковую бригаду (Брянка) 2-го АК прибыла комиссия во главе с высокопоставленным должностным лицом Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ для расследования причин и обстоятельств увеличения количества случаев мародерства и других правонарушений, совершенных в этом году военнослужащими бригады.

«Командованием бригады отдан приказ скрыть запрещенное вооружение и осуществить провокационные обстрелы позиций сил АТО для вызова ответного огня и срыва проверки передовых позиций», - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на лечении под стражей находятся более 35 российских военнослужащих, совершивших правонарушения на Донбассе, которые были ранены или искалечены при задержании. «В настоящее время в специально оборудованных помещениях при военно-медицинских учреждениях соединений и частей 1-го и 2-го АК находятся на лечении под стражей более 35 российских военнослужащих, совершивших правонарушения, которые были ранены или искалечены при задержании и конвоировании в комендатуры», - говорится в сообщении.