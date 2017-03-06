СММ ОБСЕ готова способствовать установлению режима тишины для восстановления работы ДФС

«Очередной обстрел ДФС привел к остановке ее работы. Об этой угрозе сообщалось вчера. СММ ОБСЕ готова способствовать установлению «окна тишины» для ремонта, но следует устранить первопричины - тяжелое вооружение и близость позиций», - отмечается в сообщении на странице миссии в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, вчера около 16.00 снова была повреждена линия электропередач, и Авдеевка в очередной раз осталась без электроснабжения.

Позже компания «Вода Донбасса» сообщила, что в 17.45 в результате боевых действий была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook написал, что жизненно важные объекты Авдеевки подключают к автономному энергопитанию. По его данным, в резервуарах города есть определенный запас воды, который набрался со вчерашнего дня, когда была возобновлена работа ДФС.

Также Жебривский отметил, что готовится заявка российской стороне в Совместный центр по контролю и координации на установление режима тишины, чтобы специалисты могли отремонтировать ЛЭП.

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24 февраля из-за вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города, а также объекты ДФС, вследствие чего Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

Специалисты не могли отремонтировать ЛЭП, поскольку российская сторона в СЦКК не предоставляла гарантий прекращения огня. Электроснабжение Авдеевки было возобновлено 27 февраля. Работу фильтровальной станции - 4 марта.