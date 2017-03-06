СММ ОБСЕ готова способствовать установлению режима тишины для восстановления работы ДФС
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выразила готовность способствовать установлению режима тишины для осуществления ремонтных работ по восстановлению работы Донецкой фильтровальной станции.
«Очередной обстрел ДФС привел к остановке ее работы. Об этой угрозе сообщалось вчера. СММ ОБСЕ готова способствовать установлению «окна тишины» для ремонта, но следует устранить первопричины - тяжелое вооружение и близость позиций», - отмечается в сообщении на странице миссии в Twitter.
Читайте такжеМиссия ОБСЕ настаивает на необходимости разминирования возле Донецкой фильтровальной станции
Как сообщал УНИАН, вчера около 16.00 снова была повреждена линия электропередач, и Авдеевка в очередной раз осталась без электроснабжения.
Позже компания «Вода Донбасса» сообщила, что в 17.45 в результате боевых действий была обесточена Донецкая фильтровальная станция.
Председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook написал, что жизненно важные объекты Авдеевки подключают к автономному энергопитанию. По его данным, в резервуарах города есть определенный запас воды, который набрался со вчерашнего дня, когда была возобновлена работа ДФС.
Также Жебривский отметил, что готовится заявка российской стороне в Совместный центр по контролю и координации на установление режима тишины, чтобы специалисты могли отремонтировать ЛЭП.
Читайте такжеБоевики снова оставили Авдеевку без электричества, мобильная связь работает с перебоями
24 февраля из-за вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города, а также объекты ДФС, вследствие чего Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.
Специалисты не могли отремонтировать ЛЭП, поскольку российская сторона в СЦКК не предоставляла гарантий прекращения огня. Электроснабжение Авдеевки было возобновлено 27 февраля. Работу фильтровальной станции - 4 марта.