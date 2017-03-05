Боевики стреляют из артиллерии: за сутки десять военных ранены, еще один погиб - штаб

За прошедшие сутки на Донбассе десять наших военных ранены, двое травмированы, один погиб. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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По данным штаба, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии и минометов различных калибров захватчики обстреливали Богдановку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. Из стрелкового оружия и гранатометов – Гнутово, Водяное, и Широкино. Талаковку, Новотроицкое, Марьинку, Водяное и Лебединское обстреливали снайперы. По Водяному и Широкиному вели огонь БМП.

"На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии – Калиново-Попасну, Новозванівку и Троицкое, а из артиллерии 122 миллиметра и минометов разных калибров – Новоалександровку, Крымское, Орехово, Попасну, Катериновку, Троицкое и Новозвановку. ПТРК неоднократно вели огонь по нашим позициям в районе Крымского. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперы – по Станице Луганской ( в районе участка разведения). По Валуйскому также огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении танк и минометы различных калибров неоднократно обстреливали Авдеевку, шахту Бутовку, Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Зайцево, Каменку, Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия – Зайцево и Троицкое. Снайпер вел огонь по Зайцево и Опытному.

В штабе подытожили, что всего за сутки было зафиксировано 110 обстрелов.