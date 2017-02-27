Жебривский о проблемах с водой в Авдеевке: имеющихся запасов хватит на два дня

Об этом председатель Донецкой обладминистрации Павел Жебривский заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Есть проблемы с водой. На самом деле, резервуара хватит на два дня подачи воды. То есть, мы при проблемах, даем воду с 6.00 до 22.00. Сегодня дадим и завтра", - сказал Жебривский.

По его словам, боевики установили две мины направленного действия МОН-100, и наблюдатели ОБСЕ не готовы без их устранения выходить на Донецкую фильтровальную станцию, а в их отсутствие бригады КП "Вода Донбасса" не готовы начать ремонтные работы.

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"Им нужен режим тишины, и чтобы на объекте находились наблюдатели ОБСЕ", - сказал Жебривский.

Он также отметил, что возобновление энергоснабжения Авдеевки позволило не только дать свет в дома жителей, но и стабильно обеспечивать город теплом.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.