В "ДНР" решили, что делать с террористическими батальонами "Сомали" и "Спарта"

Их намерены максимально сократить, пишет на своей странице в Facebook руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Командование "1-го АК ДНР" инициирует пересмотр оргштатной структуры т.н. "отдельных батальонов" - бандформирований типа "Сомали", "Спарта" и пр., которые были введены в состав российско-террористических войск по "особым штатам" в качестве "отдельных подразделений", - говорится в его сообщении.

По словам Тымчука, главная цель пересмотра штатной структуры – сокращение данных бандформирований до минимума, с целью доукомплетования за счет освободившейся живой силы "линейных частей", в которых наблюдается "некомплект личным составом".

Ранее УНИАН сообщал, что после ликвидации главаря так называемого батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви" данное незаконное вооруженное формирование возглавил Егор Волчков с позывным "Сынок".