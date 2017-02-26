Боевики продолжают обстреливать Авдеевку, в город прибыл КОРД - Аброськин (фото)

Об этом председатель Донецкого областного управления полиции Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

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"Боевики не прекращают обстрелы Авдеевки, город вновь без электричества", - написал Аброськин.

По его словам, сегодня в очередной раз для усиленного несения службы в Авдеевку направили спецподразделение Корпуса оперативно-внезапного действия главка полиции Донецкой области. Среди его задач оказание помощи мирным жителям, а также обеспечение правопорядка в городе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

Кроме того, поздно вечером 24 февраля вражескими обстрелами была повреждено высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода.