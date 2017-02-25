Авдеевка после ночных обстрелов без света и в огне (фото, видео)

Обстрелы со стороны боевиков привели в Авдеевке к разрушению и пожарам в жилых домах.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Пророссийские боевики в очередной раз обстреляли населенный пункт Авдеевка из тяжелого оружия, запрещенного Минскими договоренностями. В результате ночного обстрела противника возникли пожары и разрушены постройки в жилом секторе Старой Авдеевки. Всего зафиксировано четыре пожара в частном секторе пригорода», - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, раненых и погибших среди мирных жителей нет.

Также в штабе сообщают, что вода в город поступает самотеком из резервуара. В городе отсутствует электроэнергия из-за повреждения ЛЭП на территории, подконтрольной Украине.

«Коммунальные службы находятся в готовности к выполнению работ по восстановлению энергоснабжения. В настоящее время решаются вопросы по обеспечению безопасности проведения работ ремонтными бригадами», - подчеркивается в сообщении.

В штабе АТО отметили, что в тушении частных домов Старой Авдеевки кроме персонала ДСНС участвовали военнослужащие Вооруженных Сил Украины, журналисты отечественных телеканалов и иностранных изданий.

Как сообщалось, в ночь на 24 февраля вследствие обстрелов произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

Кроме того, поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов произошло повреждение высоковольтной линии вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода.