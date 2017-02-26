Сутки в зоне АТО: почти полсотни вражеских обстрелов и четверо раненых военных (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Так, согласно сообщению, на Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Лебединское, Чермалык, а из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь,Чермалык, Широкино, Водяное, Гнутово.

В то же время, как отмечается, на Донецком направлении танк обстреливал наши позиции в районе Песков, шахты Бутовки и Каменки, а из минометов разных калибров – Авдеевку, Зайцево, Луганское, Троицкое и шахту Бутовку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Новгородское, Пески, Новолуганское, Верхньоторецкое, Кирово и Зайцево.

В свою очередь, на Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов захватчики обстреляли Троицкое и Новотошковское, а из стрелкового оружия Станицу Луганскую.

В целом, по данным пресс-центра, зафиксировано 49 обстрелов, в результате которых четверо наших военных ранены, один травмирован.