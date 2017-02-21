В больнице Днепра умер раненый в Авдеевке начальник отряда ГСЧС - гендиректор коксохима

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

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«Только что позвонили и сообщили, что Дима умер. В этот раз ошибки нет, к сожалению. Врачи боролись за его жизнь, не смогли его спасти. Хоронить будем в Авдеевке. Вечная память герою», - написал Магомедов.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля вечером в Авдеевке террористы обстреляли район школы № 2 и стадион "Химик", где был развернут пункт жизнеобеспечения. Погиб водитель ГСЧС, а подполковник службы гражданской защиты Тритейкин получил осколочное ранение в живот, его доставили в Днепр, в областную больницу им. Мечникова, где прооперировали.