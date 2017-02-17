Российский писатель-террорист собрался перевезти свою семью в "ДНР"

Он много времени проводит в Донецке, рассказал террорист в интервью "Собеседник".

Прилепин отметил, что "работает" в "ДНР" "советником" главаря боевиков Захарченко, а "жена с детьми хотят переехать туда на постоянное место жительства".

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Ранее СМИ сообщали, что гражданин РФ Евгений Прилепин, известный как российский писатель Захар Прилепин, стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом «ДНР».

Сам Прилепин в интервью «Комсомольской правде» подтвердил, что занял пост заместителя командира одного из батальонов террористической организации «ДНР».