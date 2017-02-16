СБУ возбудила уголовное дело против российского писателя Прилепина, назначенного "политруком" в "ДНР"
19:49, 16 февраля 2017Политика
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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении гражданина РФ Евгения Прилепина, который стал «политруком» в «ДНР».
СБУ открыла уголовное производство против российского писателя Прилепина, который стал «политруком» в «ДНР» / УНИАН
Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
«СБУ открыла уголовное производство против «политрука» Прилепина», - говорится в сообщении.
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Как отметили в СБУ, досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Ранее СМИ сообщали, что гражданин РФ Евгений Прилепин, известный как российский писатель Захар Прилепин, стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом «ДНР».
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