СБУ возбудила уголовное дело против российского писателя Прилепина, назначенного "политруком" в "ДНР"

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

«СБУ открыла уголовное производство против «политрука» Прилепина», - говорится в сообщении.

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Как отметили в СБУ, досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СМИ сообщали, что гражданин РФ Евгений Прилепин, известный как российский писатель Захар Прилепин, стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом «ДНР».