Боевики продолжают стрелять по позициям ВСУ из запрещенного "Минском" оружия – штаб
15:51, 14 февраля 2017Война
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Российско-оккупационные войска несмотря на договоренности о прекращении огня продолжают обстрелы украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и запрещенного Минскими договоренностями оружия.
REUTERS
Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Так, на Мариупольском направлении позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны оккупантами из 120-миллиметровых минометов.
"На Донецком направлении противник активно применяет гранатометы и боевые машины пехоты", - информирует пресс-центр штаба АТО.
Как сообщал УНИАН, боевики за минувшие сутки 72 раза нарушали режим "тишины" на Донбассе.
После значительных потерь под Авдеевкой, боевики начали пополнять передовую наемниками с Кавказа.
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