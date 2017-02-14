Боевики продолжают стрелять по позициям ВСУ из запрещенного "Минском" оружия – штаб

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны оккупантами из 120-миллиметровых минометов.

"На Донецком направлении противник активно применяет гранатометы и боевые машины пехоты", - информирует пресс-центр штаба АТО.

Как сообщал УНИАН, боевики за минувшие сутки 72 раза нарушали режим "тишины" на Донбассе.

После значительных потерь под Авдеевкой, боевики начали пополнять передовую наемниками с Кавказа.