В ИС раскрыли численность боевиков и российских войск на Донбассе (инфографика)

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, опубликовав соответствующую инфографику.

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Отмечается, что в боевом составе 1-го и 2-го армейских корпусов "Д/ЛНР" находятся 380 танков, более 900 единиц боевых бронированных машин, артиллерии - более 1 тыс. единиц, в том числе РСЗО, средств ПВО - 350 единиц.

Ранее инфографику, в которой показаны масштабы путинской агрессии, опубликовал член Европарламента Яцек Сариуш-Вольский. Так, российские войска теперь базируются в непризнанном Приднестровье, аннексированном Крыму, на Донбассе, Абхазии и Южной Осетии.

Наибольшее количество военных Российская Федерация сосредоточила в оккупированном Крыму - 28 тысяч. Также Сариуш-Вольский показал численность войск РФ на Донбассе - 8 тысяч.

Напомним, замминистра обороны Украины Игорь Долгов заявлял, что возле украинской границы Российская Федерация сосредоточила 55 тысяч военных.