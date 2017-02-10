Ликвидацию "Гиви" связали с уничтожением MH17 над Донбассом

"Гиви" якобы знал, кто сбил пассажирский самолет, летевший рейсом MH17, и откуда террористы получали оружие, заявил немецкому изданию Bild один из жителей оккупированного Луганска.

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Но Кремль сразу же опроверг эту версию. "Теперь он уже никогда не расскажет об этом. А вот если бы его захватили..." - говорится в статье. В публикации говорится, что "Гиви" знал людей, причастных к уничтожению малайзийского Boeing.

Между тем "более вероятна версия о том, что Кремль попросту убрал еще одного посвященного в российское вмешательство на востоке Украины", отмечается в публикации.

Напомним, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.