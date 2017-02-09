"Очень важный аспект российской агрессии": Греция обеспокоилась возможной техногенной катастрофой на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

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"И эскалация конфликта, которую мы наблюдали недавно (в Авдеевке - УНИАН), и те последствия для населения этих территорий, мы, конечно, очень этим обеспокоены, и это очень важный аспект этой проблемы - это техногенная катастрофа", - заявил Ципрас.

В этой связи он подчеркнул необходимость предоставления гуманитарной помощи. "Как на уровне гуманитарной помощи, так и на уровне оказания медицинской помощи Греция делала и будет делать то, что в ее силах", - заверил глава греческого правительства.

Также Ципрас сообщил, что сегодня встретится с представителями греческих общин в Украине.