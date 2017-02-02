Пророссийские террористы обстреляли точки предоставления гуманитарной помощи в Авдеевке; есть 2 погибших - Жебривский

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Безмозглые рашисти только что жестко обстреляли Авдеевку. Снаряды прицельно легли в точки оказания гуманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с нами, где находится палаточный городок и пункты обогрева. Обстреляли школу №2, где был пункт приема гуманитарной помощи", - написал он.

Читайте такжеБоевики пять раз штурмовали позиции ВСУ в Авдеевке (видео)

По словам Жебривского, за последний час в результате обстрелов террористов погибли уже двое мирных жителей, а иностранный фотожурналист получил ранение в лицо.

Кроме того, один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль ГСЧС. Также зафиксировано прямое попадание в дом на ул Молодежной 19. "Перебиты газопровод и теплотрасса. По предварительной информации здесь человеческих жертв нет", - сообщил Жебривский.