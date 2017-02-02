В штабе АТО озвучили потери среди украинских военных за сегодня

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего за день зафиксировано 54 обстрела. Двое наших ребят погибли, 9 – ранены", - сообщили в штабе.

По состоянию на 18.00 на Донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по позициям Вооруженных сил Украины из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно вели огонь танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Луганскому и Пескам – минометы и БМП противника.

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"На Мариупольском направлении по позициям украинских военных в районе Широкино огонь вела реактивная система Град "П". 122-мм артиллерия, 120 мм и 82 мм минометы вели огонь по Водяному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалыку. По Березовому и Водяному боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям возле Марьинки огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении из минометов обстреляли Крымское из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановку.