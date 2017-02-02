Военные показали последствия обстрелов Авдеевки боевиками (видео)

Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Военного телевидения Украины".

Так, на кадрах можно увидеть разрушенные от попадания снарядов дома.

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На видео один из жителей Авдеевки рассказал, что боеприпас попал в крышу его дома, а потолок обрушился в той комнате, где он спал.

"Инженерными силами под Авдеевкой были обезврежены снаряды системы "Град" – 22 штуки, 152, 120, 80-го калибров, которые ударили по жилым массивам Авдеевки", - заявил представитель сил АТО.

Как сообщал УНИАН, накануне подразделения у Авдеевки пополнили около двух сотен спецназовцев со стороны боевиков. Их основная задача - штурмовать позиции украинских армейцев, которые обороняют город.