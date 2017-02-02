Бои за Авдеевку: в Минобороны объяснили, какие цели преследует враг

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, враждебные действия противника следует рассматривать в комплексе. Это не только боевые задачи, но и политическая задача.

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"Во-первых, это дискредитация Украины на международной арене. Это попытка заставить Украину выполнять те задачи, которые ставит перед собой Российская Федерация, попытка обвинить украинскую сторону в нарушении Минских договоренностей. Это – важная политическая цель Кремля. Во-вторых – Авдеевка для врага остается чрезвычайно важным стратегическим объектом. Все знают, что там проходит очень важная трасса, там также есть очень важные объекты, которые имеют для противника очень большой интерес. Это и коксохимический завод, это и фильтровальная станция", - сказал спикер.

Мотузяник добавил, что именно поэтому авдеевская промзона в зоне проведения АТО остается наиболее напряженной точкой.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.