"Стать для РФ "более крепким орешком": Украине надо дать возможность обороняться - генерал США

Об этом заявил экс-командующий войсками НАТО в Европе генерал Филипп Брідлав, передает "Польское радио".

Американский военный напомнил, что ситуация в Украине сложная. "Силы (сепаратистов - Ред.) на Донбассе, в юго-восточной части страны, продолжают оказывать давление на линию разграничения с Украиной. Это заставляет Украину держать в полевых условиях для обороны очень большую армию", - подчеркнул он.

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"Все это очень дорого обходится, поглощает много энергии украинского народа. Сейчас Украина должна сосредоточиться на внутренних реформах, именно об этом шла речь на Майдане. Трудно проводить реформы, когда деньги тратят на армию в полевых условиях. Это плохо. Считаю, что такое давление на Украину имеет целью создание проблемы для правительства. Было бы хорошо, если бы мы нашли решение, чтобы Украина могла проводить реформы, в которых нуждается",- сказал генерал.

В 2015 году Бридлав, который тогда еще был командующим сил НАТО в Европе, говорил, что Запад должен рассмотреть любую помощь для Украины, в том числе поставки оружия.

"Когда я занимал свою должность, моим долгом было давать нашему правительству лучшие советы в военной сфере. Я советовал помочь Украине в обороне, речь не идет о наступательных действиях, а именно о возможность обороняться. О том, чтобы Украина стала для России "более крепким орешком". Я не изменил мнения по этому делу", - отметил Бридлав.

Генерал также прокомментировал то, какой должна быть политика Дональда Трампа относительно Украины. "Я убежден, что Трамп назначил очень умных людей своими советниками. Генерал Джеймс Маттис, ныне секретарь Маттис, я его хорошо знаю, является гениальным человеком. Он не будет колебаться давать лучшие советы в военной сфере. Я убежден, что такие личности как генерал Маттис и генерал Джозеф Данфорд, с которым я проходил службу во многих местах, помогут президенту проводить правильную политику", - отметил Бридлав.