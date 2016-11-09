В команде Трампа есть люди, которые выступают за предоставление Украине летального оружия - журналист

Об этом сообщила журналист Мирослава Гонгадзе, пишет Еспресо.TV.

По ее словам, после результатов выборов тема Украины звучала в контексте России. И снова здесь Хиллари Клинтон выступила защитником Украины.

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"Трамп еще до инаугурации говорил, что он готов посетить Москву. Поэтому есть большие риски. Ведь мы помним заявления о возможном признании Крыма российским. У Трампа есть очень много пророссийских представителей, которые могут возглавить главные безопасности ведомства. Однако с ним есть и люди, которые выступают за предоставление Украине летального оружия. Не все однородно", - отметила Гонгадзе.

Также она добавила, что сейчас вопрос в том, кто будет принимать решения в команде Трампа.

Как сообщал УНИАН, победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в штате Висконсин. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.