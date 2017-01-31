ОБСЕ и СЦКК пытаются повлиять на боевиков ради прекращения обстрелов Авдеевки - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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По его словам, ОБСЕ и СЦКК "пытаются повлиять на боевиков, чтобы договориться о прекращении огня для ремонта коммунальной инфраструктуры, а также для того, чтобы боевики забрали тела своих погибших".

По данным разведки, вчерашние потери противника на этих рубежах - не менее 10 уничтоженных и 25 раненых боевиков, сказал Мотузяник.

Как отметил Мотузяник, из-за обострения обстановки в Авдеевку дополнительно направлен сводный отряд полицейских, а городское отделение полиции переведено на усиленный вариант несения службы.