Боевики бьют "Градами" по Авдеевке из жилых кварталов Донецка – военные (видео)
Призывы к перемирию боевики игнорируют.
Об этом сообщает пресс-служба 72 Гвардейской отдельной механизированной бригады.
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"Около 05.40 враг выпустил по Авдеевке четыре пакета "Градов", то есть 160 ракетных снарядов. Стреляли из Донецка, как говорят донетчане в соцсетях - 4 установки РСЗО "Град" били с четырех различных точек с гражданских жилых кварталов", - говорится в сообщении.
Военные подчеркнули, что обстрелы продолжаются, призывы к перемирию российские военные игнорируют.
Про обстрелы "Градами" из Донецка сообщил и журналист Юлиан Рьопке. Видеозапись он обнародовал в своем "Твиттере" с подписью."РСЗО атакует из жилого района в Донецке минувшей ночью. Путин возвращает ужасы войны в Украину".
#BREAKING— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 31, 2017
MLRS attack fr. residential area in #Donetsk last night.#Putin brings back the horror of war to #Ukraine.https://t.co/YbL4n7r21ppic.twitter.com/FaMgUHMErs
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. В разведке сообщали, что силы АТО вчера в Авдеевской промзоне ликвидировали 15 боевиков, 24 ранили. В то же время за прошедшие сутки в зоне АТО погибли 5 украинских бойцов, 9 ранены и еще 4 - травмированы.
Кроме того, по данным штаба, за сутки в результате обстрелов боевиками Авдеевки погибли 3 украинских военных, 24 ранены. Именно город обесточен.