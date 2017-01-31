Штаб: за сутки погибли трое бойцов АТО, 24 ранены и травмированы

Боевики увеличили количество обстрелов - зафиксировано 71 по сравнению с 56 в минувшие сутки, сообщается в сводке штаба АТО.

Читайте такжеАвдеевка осталась без воды, тепла и электричества, террористы перебили последнюю линию электропередачиСамой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки. Здесь российско-оккупационные войска применяли 152- и 122-миллиметровую артиллерию, 120- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Из тех же видов вооружения российско-оккупационные войска многократно обстреливали Зайцевое, Троицкое, Каменку, Новотроицкое, Луганское, Невельське и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня вели огонь танки.

На Мариупольском направлении из 152- и 122-миллиметровой артиллерии захватчики вели огонь по Водяному и Красногоровке. Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП противника.

На Луганском направлении из минометов обстреляны Троицкое, Попасная, Новоолександровка. Из гранатометов - Новозвановка и Станица Луганская.