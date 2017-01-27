Боевики сегодня 36 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военных ранены - штаб

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, террористы продолжают использовать минометы и артиллерию, пренебрегая какими-либо договоренностями.

Так, на Мариупольском направлении по Лебединскому боевики вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии, 82-миллиметровых минометов, а также танка. По Широкино они применили 120- и 82-миллиметровые минометы. Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березово, Талаковку и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово вел огонь и снайпер.

Читайте такжеВ Луганской ОГА рассказали подробности о новых потерях сил АТО на Донбассе

На Донецком направлении, по данным штаба, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров - Авдеевку и Троицкое.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов была обстреляна Новозвановка. Кроме того, под огонь минометов и гранатометов попали Троицкое, Новозвановка, Крымское и Новоалександровка.