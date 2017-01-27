В Донецк прибудут представители Генштаба России - ИС

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Командование "1-го АК ДНР" ожидает прибытия в г. Донецк в ближайшее время делегации из представителей Генштаба ВС РФ и Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ во главе с начальником штаба Центра территориальных войск ЮВО генерал-лейтенантом Теплинским М.Ю.", - написал Тымчук.

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Он отмечает, что цель прибытия делегации неизвестна, а при подготовке соблюдаются строгие меры секретности.

Тымчук подчеркнул, что руководство и обеспечение "армейских корпусов" российских оккупантов на Донбассе осуществляется именно через Центр территориальных войск ЮВО ВС РФ, а Михаил Теплинский "осуществляет непосредственное руководство войсками оккупантов на Донбассе и несет личную ответственность за ведение боевых действий на территории Украины".