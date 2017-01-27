В Луганской ОГА рассказали подробности о новых потерях сил АТО на Донбассе

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

Кроме того, в течение прошлых суток и после полуночи вдоль линии разграничения боевики 21 раз нарушали "режим тишины", используя запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Читайте такжеСегодня боевики применили против ВСУ танк и "Град": один военный погиб

В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи окраин города Попасная, пгт Новотошковское, сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое 19 раз применялись 122-мм самоходные артиллерийские установки, 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В направлении села Крымское Новоайдарского района российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов.

"Еще один наш защитник, который до последнего вздоха был верен присяге, отдал свою жизнь, защищая Украину", – отметил Клименко.

Как сообщал пресс-центр АТО, в целом за прошедшие сутки зафиксировано 63 обстрела. Двое наших военнослужащих погибли.