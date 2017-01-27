В Луганской ОГА рассказали подробности о новых потерях сил АТО на Донбассе
Вчера вечером в результате массированного огня из 82-мм минометов вблизи села Новозвановка Попаснянского района погиб украинский военный.
Об этом сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.
Кроме того, в течение прошлых суток и после полуночи вдоль линии разграничения боевики 21 раз нарушали "режим тишины", используя запрещенное Минскими договоренностями оружие.
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В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи окраин города Попасная, пгт Новотошковское, сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое 19 раз применялись 122-мм самоходные артиллерийские установки, 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В направлении села Крымское Новоайдарского района российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов.
"Еще один наш защитник, который до последнего вздоха был верен присяге, отдал свою жизнь, защищая Украину", – отметил Клименко.
Как сообщал пресс-центр АТО, в целом за прошедшие сутки зафиксировано 63 обстрела. Двое наших военнослужащих погибли.