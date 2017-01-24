"Мы постепенно продвигаемся вперед": в силах АТО дали свой прогноз по завершению войны на Донбассе

Об этом заявил замкомандира "Грузинского национального легиона" Шота Кеделашвили, передает "Обозреватель".

"Мы постепенно продвигаемся вперед. Я уже третий год в Украине и вижу, что теперь украинская армия на высоте. Это не только мое желание. Если так все будет продолжаться и если будет точно такой же настрой, который мы помогаем поднять, то думаю, что в этом году все закончится. Конечно, победа будет за нами", — сказал Кеделашвили.

Читайте такжеЭксперт озвучил два сценария "возвращения" Донбасса Украине на "условиях" РФ

Ранее советник главы МВД Илья Кива заявил, что российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ.

Как заявлял Тука, освобождение оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных начнется уже осенью 2017 года. Причиной тому называется прекращение экономической поддержки Россией так называемых "республик" на Донбассе.