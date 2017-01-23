В штабе АТО сомневаются в разведении войск в Станице Луганской в ближайшее время

В штабе АТО заявили, что сомневаются в разведении сил и средств в Станице Луганской в ближайшее время. Об этом заявил спикер пресс-центра штаба Леонид Матюхин, передает «112 Украина».

"Если смотреть с точки зрения того, какие были договоренности и как себя ведут боевики, думаю, в ближайшее время разведения армии в районе Станицы Луганской не будет, потому что, например, вчера боевики неоднократно вели огонь по Станице Луганской. Поэтому я не думаю, что сегодня состоится разведения войск. Так же, как и все предыдущие в течение последних трех месяцев... Не было такого, чтобы там 3-4 дня боевики не вели огонь по нашим позициям в районе Станицы Луганской", – сказал Матюхин.

Читайте такжеБоевики срывают разведение сил у Станицы Луганской, поскольку не хотят покидать выгодные позиции – украинский генерал

В то же время Матюхин пояснил, что договоренность относительно разведения войск в Станице нарушается со стороны боевиков не впервые.

«Договоренность, скажем, не сложная. Нужно, чтобы боевики в течение хотя бы одной недели не вели огонь в направлении Станицы Луганской. Думаю, что говорить о разведении войск в направлении Станицы Луганской пока не время", - сказал спикер пресс-центра штаба.

Как сообщал УНИАН ранее, за прошедшие сутки боевики на Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Валуйське, Крымское, Новоолександрівку, Новозванівку и Станицу Луганске.