Тука рассказал, кто останется воевать на Донбассе после вывода Россией своих "орлов"

10:59, 23 января 2017
Война
18355 5

Если Россия примет окончательное решение вывести регулярные войска с Донбасса, их количество составит приблизительно 30% из тех, кто там воюет.

РФ сокращает финансирование квазіутворень на Донбассе / Фото УНИАН

Остальные - это никем не контролируемые группировки, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире канала "112 Украина".

Читайте такжеТука рассказал, почему осенью может начаться освобождение Донбасса

"Это примерно, по разным оценкам, 30% от комбатантов, которые находятся на территории Украины. Остальные 30% - это так называемые "казачки" и разного рода группировки, которые часто никем не контролируемые. И 30% - это остатки граждан Украины, которые с оружием в руках продолжают воевать против украинской власти", - отметил он.

Также Тука рассказал, что Россия уменьшает с каждым месяцем финансовую помощь квазиобразованиям на Донбассе.

Он также добавил, что инвестиции РФ в оккупированный Крым уменьшаются.

Ранее советник главы МВД Илья Кива заявил, что российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#Россия#Тука#войска