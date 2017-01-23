Тука рассказал, кто останется воевать на Донбассе после вывода Россией своих "орлов"

Остальные - это никем не контролируемые группировки, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире канала "112 Украина".

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"Это примерно, по разным оценкам, 30% от комбатантов, которые находятся на территории Украины. Остальные 30% - это так называемые "казачки" и разного рода группировки, которые часто никем не контролируемые. И 30% - это остатки граждан Украины, которые с оружием в руках продолжают воевать против украинской власти", - отметил он.

Также Тука рассказал, что Россия уменьшает с каждым месяцем финансовую помощь квазиобразованиям на Донбассе.

Он также добавил, что инвестиции РФ в оккупированный Крым уменьшаются.

Ранее советник главы МВД Илья Кива заявил, что российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ.