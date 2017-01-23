Тука рассказал, кто останется воевать на Донбассе после вывода Россией своих "орлов"
Если Россия примет окончательное решение вывести регулярные войска с Донбасса, их количество составит приблизительно 30% из тех, кто там воюет.
Остальные - это никем не контролируемые группировки, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире канала "112 Украина".
Читайте такжеТука рассказал, почему осенью может начаться освобождение Донбасса
"Это примерно, по разным оценкам, 30% от комбатантов, которые находятся на территории Украины. Остальные 30% - это так называемые "казачки" и разного рода группировки, которые часто никем не контролируемые. И 30% - это остатки граждан Украины, которые с оружием в руках продолжают воевать против украинской власти", - отметил он.
Также Тука рассказал, что Россия уменьшает с каждым месяцем финансовую помощь квазиобразованиям на Донбассе.
Он также добавил, что инвестиции РФ в оккупированный Крым уменьшаются.
Ранее советник главы МВД Илья Кива заявил, что российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ.