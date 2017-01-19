Террористы подошли вплотную к позициям ВСУ: журналисты рассказали подробности боя возле Авдеевки (видео)

Даже в Крещение адепты "русского мира" посреди дня начали стрелять по украинским солдатам.

"Под прикрытием минометов и гранатометов террористы подошли почти вплотную к позициям Вооруженных сил Украины на бросок ручной гранаты", - говорится в сюжете.

Украинским бойцам пришлось открыть ответный огонь, чтобы отогнать боевиков в оккупированную Ясиноватую.

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Ранее военные заявили, что возле Авдеевки произошел бой.

По словам бойцов АТО, с началом года на позициях террористов возле Авдеевки произошла ротация. На вражеских позициях теперь террористический батальон "Спарта".

В ВСУ прогнозируют, что сегодняшняя ночь на позициях будет непростой.