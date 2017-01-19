Назначение после "украинской командировки": волонтеры рассказали о новом командире "самой воюющей" армии РФ

Он пришел на смену генерал-майору Сергею Кузовлеву, который находился на должности главнокомандующего всего пять месяцев, говорится в расследовании InformNapalm.

"Биография генерал-майора Евгения Валерьевича Никифорова весьма колоритна: две чеченские командировки (1995 и 2000), затем заместитель командующего 58-й армии (Владикавказ), командующий "армией Л/ДНР" с весны 2015 года по июль 2016 года", - рассказывают волонтеры.

Отмечается, что у него позывной "Тамбов", он когда-то принадлежал генерал-майору Кузовлеву.

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"О нем и его роли в военных действиях на временно оккупированной территории Донбасса мы писали еще в январе 2015. В марте – апреле 2015 года Кузовлев был отозван в Россию. Ему на смену приехал другой высокопоставленный офицер, который унаследовал тот же позывной – "Тамбов". Этим офицером и стал заместитель командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майор Евгений Никифоров", - написали в InformNapalm.

Впрочем, фамилия, имя, отчество по документам прикрытия во время его пребывания на временно оккупированных территориях Донбасса фиксируется как Моргун Евгений Валерьевич, который является фигурантом списка военных преступников на сайте "Миротворец" за участие в необъявленной войне против Украины.

До назначения на должность главкома 58-й армии Никифоров возглавлял 20-ю Гвардейскую общевойсковую армию. В августе 2016 года он сменил на этой должности того самого генерал-майора Сергея Кузовлева. Штаб 20-й гвардейской общевойсковой армии был переведен из Нижегородской области в Воронеж в 2015 году с прицелом на Украину. Бросается в глаза факт назначения его на эту должность сразу после окончания "украинской командировки".

Кроме того, Украина объявила в розыск Никифорова из-за неявки на допрос.

"Остается загадкой, почему С.Кузовлев столь скоропостижно был отстранен от командования 58-й армией и какой "фронт работ" будет определен этому генералу? Возможно, очередная командировка на Донбасс", - подчеркивают волонтеры.

Аналитики предполагают, что новое назначение связано с "ответственной задачей", возложенной на Никифорова в контексте очередной эскалации боевых действий, подготовка к которой может реализовываться под прикрытием предстоящих широкомасштабных военных учений "Запад-2017".

Ранее УНИАН сообщал, что в августе-сентябре текущего года Россия планирует провести масштабные учения с участием порядка полумиллиона военнослужащих; ситуация требует серьезного внимания, поскольку во время "русской весны" 2014 года сосредоточение в Крыму большого количества российских военных позволило аннексировать украинский полуостров.