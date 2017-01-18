В Харькове в больнице умер боец АТО, на его теле обнаружены неизвестные ожоги

Мужчину доставили в госпиталь из района проведения антитеррористической операции с тяжелыми телесными повреждениями, передает Depo.Харьков.

Врачи боролись за его жизнь, однако спасти не смогли. Мужчина скончался сегодня, 18 января, в харьковском Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

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Подробная информация о погибшем военном не обнародуется, поскольку его родным еще не сообщили о смерти. Окончательная причина смерти в настоящее время также не известна.

Вместе с тем, в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области добавили, что по факту смерти военного открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Сегодня назначены экспертизы, которые установят причины ожогов на слизистой оболочке ротовой полости, которые были обнаружены на теле погибшего. Продолжается следствие.