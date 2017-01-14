Боевики обстреляли контрольный пост пограничников "Марьинка"

Террористы обстреляли контрольный пост пограничников «Марьинка» в Донецкой области.

Читайте такжеМинометы, гранатометы, артиллерия: боевики за сутки 62 раза обстреляли украинских военных

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, вчера вечером незаконные вооруженные формирования почти час вели огонь по КП «Марьинка». Огонь российские наемники открыли около 20.00 из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного н.п. Александровка.

Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту «Марьинка» не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники ответный огонь не открывали.