Боевики снова обстреляли пункт пропуска "Марьинка", огонь вели 40 минут
10:38, 09 декабря 2016Война
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Боевики вчера, 8 декабря, в очередной раз обстреляли контрольный пост пограничников "Марьинка".
REUTERS
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, незаконные вооруженные формирования вчера 40 минут вели огонь по позиции контрольного поста "Марьинка". Террористы открыли огонь из стрелкового оружия в 18:35.
Во время обстрела граждан и транспортных средства в КПВВ "Марьинка" не было.
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Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
Стоит отметить, что за прошедшие сутки террористы 15 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.
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