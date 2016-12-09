Боевики снова обстреляли пункт пропуска "Марьинка", огонь вели 40 минут

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, незаконные вооруженные формирования вчера 40 минут вели огонь по позиции контрольного поста "Марьинка". Террористы открыли огонь из стрелкового оружия в 18:35.

Во время обстрела граждан и транспортных средства в КПВВ "Марьинка" не было.

Читайте такжеБоевики утром открыли огонь по Водяному из артиллерии и танка – штаб

Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки террористы 15 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.