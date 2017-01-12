ОБСЕ показала артиллерию "ДНР" в районе Светлодарской дуги (видео)

Миссия опубликовала соответствующую видеозапись на своем YouTube-канале.

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"Батарея из пяти самоходных гаубиц - все это в нарушение Минских соглашений - стреляет в направлении Светлодарска. В этом одном случае был выпущен 31 артиллерийский снаряд", - говорится в описании к видео.

Отмечается, что беспилотники сняли стрельбу из гаубиц над Новогригорьевкой, которая сейчас контролируется "ДНР".

Ранее УНИАН сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины заняли новые позиции на Светлодарской дуге в пределах линии разграничения, не нарушая Минские договоренности.