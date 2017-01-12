ОБСЕ показала артиллерию "ДНР" в районе Светлодарской дуги (видео)
12:44, 12 января 2017Война
10531
ОБСЕ зафиксировала батарею самоходных гаубиц, которая стреляет в направлении Светлодарска.
Миссия опубликовала соответствующую видеозапись на своем YouTube-канале.
Читайте также"Дебальцево все ближе": волонтер рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе
"Батарея из пяти самоходных гаубиц - все это в нарушение Минских соглашений - стреляет в направлении Светлодарска. В этом одном случае был выпущен 31 артиллерийский снаряд", - говорится в описании к видео.
Отмечается, что беспилотники сняли стрельбу из гаубиц над Новогригорьевкой, которая сейчас контролируется "ДНР".
Ранее УНИАН сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины заняли новые позиции на Светлодарской дуге в пределах линии разграничения, не нарушая Минские договоренности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обострение боев на Светлодарской дуге