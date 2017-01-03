Министр обороны объяснил значение занятых украинскими военными высот на Светлодарской дуге

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак сообщил в интервью «5-му каналу».

«Очень тяжелая ситуация в течение этого года – это Светлодарская дуга. Здесь я хотел бы сказать, что военные ВСУ профессионально выполнили задачи, которые были поставлены перед ними», - заявил он.

«К сожалению, та группировка войск, которая находится в Донецке и Луганске, – она не стоит на месте, это «живой организм», он движется, особенно используя так называемую «серую зону» и пробуя делать таким образом, чтобы высоты, очень важные объекты занять», - добавил Полторак.

Министр отметил, что Вооруженные силы Украины способны реагировать на действия противника.

«Светлодарская дуга – это один из примеров, когда мы были вынуждены реагировать на движение террористических группировок вперед на занятие ими важных высот, и те штурмовые действия, которые начались со стороны террористических группировок, получили достойный ответ, и уже практически на плечах наступающих группировок мы заняли как раз те высоты и важные позиции – опорные пункты, которые дают нам возможность значительно уменьшить количество обстрелов на том направлении, и уменьшить риски обхода наших подразделений, и захват объектов в «серой зоне», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря боевики атаковали украинских военных на Светлодарской дуге. Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. Пять украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения, еще 10 - травмы и контузии. Один раненый попал в плен. По данным штаба АТО, это самые тяжелые потери ВСУ за последние 5 месяцев.

После того боевики неоднократно атаковали позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги.

23 декабря украинские бойцы освободили от террористов село Новолуганское, расположенное в районе Светлодарской дуги, а также заняли новые позиции.