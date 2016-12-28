Боевики стянули "Грады" в район Светлодарской дуги
14:09, 28 декабря 2016Война
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Ситуация на Светлодарской дуге в зоне проведения АТО, где с 18 по 22 декабря боевики пытались захватить передовые позиции ВСУ, пока не стабилизировалась. Подтверждена информация, что боевики стянули в этот район "Грады".
Боевики пока не применяли "Грады" возле Светлодарска / mynewsonline24.ru
Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает 5 канал.
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"Светлодарская дуга остается районом, где не прекращаются обстрелы наших позиций, время от времени они или увеличиваются, или уменьшаются", - сказал он.
Также Лысенко добавил, что информация о наличии в этом прифронтовом районе реактивных систем залпового огня "Град" также есть, но боевики пока их не применяли.
Напомним, 24 декабря боевики обстреливали позиции ВСУ на всех направлениях, в ход пошли "Грады".
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