Боевики стянули "Грады" в район Светлодарской дуги

Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает 5 канал.

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"Светлодарская дуга остается районом, где не прекращаются обстрелы наших позиций, время от времени они или увеличиваются, или уменьшаются", - сказал он.

Также Лысенко добавил, что информация о наличии в этом прифронтовом районе реактивных систем залпового огня "Град" также есть, но боевики пока их не применяли.

Напомним, 24 декабря боевики обстреливали позиции ВСУ на всех направлениях, в ход пошли "Грады".