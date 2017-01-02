На Донетчине пограничникам передали бронированный катер и новые "Хаммеры" (видео)
19:29, 02 января 2017Война
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Пограничникам Донецкого отряда передали скоростной катер украинского производства, военные машины и вооружение.
Пограничникам передали новое вооружение и транспорт / Скриншот
Об этом президент Петр Порошенко сообщил в своем Facebook.
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"Донецкий пограничный отряд отныне усилен скоростным бронированным катером украинского производства, новыми ХАММЕРами и вооружением. А новейшая система "АЭРОС", над разработкой которой работали украинские и американские специалисты, "видит" сразу воздух, воду, землю, может одновременно вести и определять поведение до двухсот целей", - говорится в сообщении.
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