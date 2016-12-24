В минувшие сутки боевики обстреливали позиции ВСУ на всех направлениях, в ход пошли "Грады"

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Мариупольском из 122-миллиметровой артиллерии, 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем многократно вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкини – из вооружения БМП.

Вблизи Водяного боевики атаковали наши позиции, однако после открытия ответного огня отступили.

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На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны наши позиции в районе Красного Пахаря и Северного. Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое. Из152-миллиметровой артиллерии оккупанты в очередной раз обстреляли Мироновку.

Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.

На Луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 “ГРАД” попало Сизое. Из 152-миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды – Новозвановку. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия – Троицкое, Новоалександровку, Желтое, Лобачево и Станицу Луганскую.

В целом в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 – по населенному пункту.