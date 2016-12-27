"Командировка" на Донбасс: волонтеры рассекретили российского военного-артиллериста (фото)

Волонтеры выделили целую серию фотографий периода "украинской командировки" Ясинека, в которых фиксируются его супруга Яна и сын Александр, навестившие отца-оккупанта на Донбассе осенью 2016 года, передает InformNapalm.

Отмечается, что в настоящий момент 232-я бригада занимается обслуживанием зарезервированной техники и утилизацией боеприпасов.

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"То есть, в штат бригады можно запросто зачислить контрактников, оформив им долгосрочные командировки с целью "утилизации боеприпасов" на Донбассе", - подчеркнули в InformNapalm.

По предположениям волонтеров, так Минобороны РФ легализует боевые командировки своих военнослужащих, доплачивая им надбавки из статей расходов по учениям и утилизации боеприпасов на основании сфабрикованных приказов.

"Российское военное ведомство таким образом выплачивает своим военнослужащим "боевые" за Донбасс, которые направляются в состав НВФ "Новороссии" для передачи техники, вооружения и боеприпасов, обучения личного состава бандформирований, а так же отработки вопросов взаимодействия их с подразделениями ВС РФ. В случае Ясинека это так называемая инженерно-саперная рота Донецкого корпуса НВФ "Новороссии", - подытожили волонтеры.

Ранее волонтеры InformNapalm вычислили российских военных, которые разворачивали средства ПВО на Донбассе.