"Будут атаковать": волонтер предупредил о грядущей тяжелой ночи в зоне АТО

"Сегодня будет очень тяжелая ночь. Это реально странная война. На праздники попытаются заключить перемирие. Поэтому до, рассейцы будут атаковать как могут. Они подтянули свежие силы. Им очень нужен подарок под елку. Наши выстоят, но чего это нам стоит. Все эти дни превратились в ад", - написал на своей странице в Facebook волонтер Мирослав Гай.

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Как сообщал УНИАН, уже несколько дней подряд самой горячей точкой зоны АТО остается направление Светлодарской дуги с эпицентром вблизи поселка Луганское.

По данным штаба АТО, пророссийские боевики пытались выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги.

В ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных.

Напомним, 23 декабря украинские военные отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге, потерь среди личного состава ВСУ нет.