У Порошенко показали, какое обмундирование будут закупать для украинской армии в 2017 году (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.

По его словами, в плане закупок на следующий год:

- три типа берцев (летние, демисезонные, зимние) и зимние бахилы;

- четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка);

- три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние);

- флисовый костюм-утеплитель (в этом году только куртки, а в следующем - куртки и штаны);

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- три типа нательного белья (футболка и трусы, демисезонное, зимнее);

- три типа шарфов-труб (флисовый зимний, летний, противомоскитный);

- очки-маска со сменными стеклами;

- наколенники и налокотники;

- рюкзак и транспортный баул.

"Вот все это вышеперечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами, измеряющимися десятками и сотнями тысяч", - написал Бирюков.

Также он привел цифры планов закупок на следующий год:

- разгрузочная поясная система - 30 тыс. штук

- подсумки для гранат, ВОГов, снайперские - тысячи;

- подсумки для автоматных магазинов - десятки тысяч;

- подсумок для аптечки индивидуальной - десятки тысяч.

Ранее в Минобороны заявляли, что военные в зоне проведения АТО обеспечены теплой формой одежды на 90%, при этом не хватает зимних шапок, флисовых курток-утеплителей и теплого белья.